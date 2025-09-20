Non mi sono mai sentita nana ma odiavo essere trattata come una cane da esposizione Ora sono una ‘bassa comoda’ | la storia di Chandler Crews che ha speso 2 milioni per farsi allungare gambe e braccia
Dopo aver lottato duramente contro il nanismo per ben 15 anni, Chandler Crews, oggi 31enne, mostra il suo aspetto dopo aver subito in totale 3 complicati e dolorosi interventi per l’allungamento degli arti. Oggi è alta circa 1,40 metri e con le operazioni è riuscita a guadagnare 35 centimetri. La donna residente del Maryland è nata con acondroplasia, una malattia genetica che colpisce la cartilagine di accrescimento, impedendone il corretto sviluppo e trasformazione in osso, con conseguente nanismo sproporzionato e arti corti. Il difetto, che può essere trasmesso dai genitori ai figli, è causato principalmente da una mutazione spontanea che si verifica nell’embrione in via di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
