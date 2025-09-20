Non male il calcio superato di Allegri lezione di calcio all’Udinese | 0-3 per il Milan

Giorgio Gaber avrebbe fatto la sua rivoluzione mangiando un’idea. Noi più prosaicamente vorremmo incassare 10 centesimi ogni castroneria detta sul calcio e in particolare su Allegri. A quest’ora saremmo più ricchi di Elon Musk. L’allenatore superato, che rovina il calcio e che fa addormentare gli spettatori, sta tirando il Milan fuori dalle sabbie mobili nonostante il boicottaggio della propria società. Dopo lo scivolone interno con la Cremonese (con i capiscer che speravano in un suo sprofondo, come se stessimo parlando di un Thiago Motta qualsiasi), il Milan ha vinto tre partite di fila contro il Lecce, il Bologna del vate Italiano e l’Udinese che fino a stasera non aveva mai perso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non male il calcio superato di Allegri, lezione di calcio all’Udinese: 0-3 per il Milan

