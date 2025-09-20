Non lo vedrete più lì Stefano De Martino cancellato dallo show | il motivo

Un colpo di scena inatteso accompagna la vigilia della messa in onda del grande concerto del cantante partenopeo, registrato a Piazza Plebiscito e atteso su Canale 5 il prossimo 25 settembre. Tra i nomi annunciati, infatti, figurava anche quello di Stefano De Martino, ma la sua partecipazione non arriverà mai sugli schermi televisivi. L’ex ballerino e attuale volto di punta della Rai aveva calcato il palco partenopeo, ma il pubblico potrà soltanto immaginarlo: nessuna immagine di lui farà parte della versione trasmessa. La notizia della sua presenza era stata lanciata giorni fa dal giornalista Gabriele Parpiglia, che aveva incluso De Martino nella lunga lista di ospiti illustri pronti a celebrare Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it