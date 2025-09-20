Non le lasciava giocare alle slot machine A Padova baby gang di minorenni picchia la proprietaria di un bar
È stato negato loro di giocare alle slot machine perché minorenni, e per tutta risposta hanno aggredito la proprietaria di un bar. È successo a Padova, nei pressi della stazione ferroviaria. La baby gang sarebbe composta da quattro ragazzine – tutte intorno ai 13 anni di età. Mercoledì 3 settembre le ragazze avrebbero assalito con calci e pugni la proprietaria 50enne di un locale. In particolare, sarebbe stata una delle quattro, di origini albanesi, ad insistere per giocare alle macchinette. Dopo il diniego, avrebbe colpito alla testa la donna, con il proprio cellulare. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: lasciava - giocare
Conte a Sky sport: QUESTA SCONFITTA LASCIA TUTTI CON L'AMARO IN BOCCA. GIÀ È DIFFICILE GIOCARE CONTRO IL CITY IN 11 CONTRO 11, IN 10 È DIVENTATA IMPOSSIBILE. SOSTITUZIONE DE BRUYNE? A VOLTE IL DIAVOLO CI METTE LA CO Vai su Facebook
? FOTO - #Pessina: "Avrei potuto lasciare per giocare in #Europa, ma il #Monza mi ha voluto più di tutti" #ASRoma - X Vai su X
«Non le lasciava giocare alle slot machine». A Padova baby gang di minorenni picchia la proprietaria di un bar; Migliori casinò online stranieri; Ostia, lascia il figlio di 3 anni in auto di notte per giocare alle slot: preso.
Baby gang di ragazze aggrediscono con calci e pugni la titolare di un bar perché non le faceva giocare alle slot: due minorenni identificate - Una gravissima aggressione è avvenuta nella tarda mattinata di mercoledì 3 settembre in un bar della zona della stazione ferroviaria di Padova. Secondo leggo.it
False consumazioni al bar pagate con il Pos per giocare alle slot machine - I clienti pagavano delle false consumazioni al bar con il Pos ricevendo l'equivalente della somma in contanti per poter giocare alle macchinette. Da ilgiorno.it