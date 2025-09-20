Non le lasciava giocare alle slot machine A Padova baby gang di minorenni picchia la proprietaria di un bar

È stato negato loro di giocare alle slot machine perché minorenni, e per tutta risposta hanno aggredito la proprietaria di un bar. È successo a Padova, nei pressi della stazione ferroviaria. La baby gang sarebbe composta da quattro ragazzine – tutte intorno ai 13 anni di età. Mercoledì 3 settembre le ragazze avrebbero assalito con calci e pugni la proprietaria 50enne di un locale. In particolare, sarebbe stata una delle quattro, di origini albanesi, ad insistere per giocare alle macchinette. Dopo il diniego, avrebbe colpito alla testa la donna, con il proprio cellulare. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena. 🔗 Leggi su Open.online