Non lava i piatti 14enne presa a schiaffi | la mamma finisce a processo denunciata dalla ragazza e dal papà a Civitanova

CIVITANOVA La figlia 14enne non lava i piatti, la mamma la prende a schiaffi in testa e sul corpo. Dopo la denuncia della minore, la donna finirà sotto processo per abuso dei mezzi di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Ischia, donna lava i piatti con il detersivo in mare: bufera sui social
