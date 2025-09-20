Non lava i piatti 14enne presa a schiaffi | la mamma finisce a processo denunciata dalla ragazza e dal papà a Civitanova

Corriereadriatico.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CIVITANOVA La figlia 14enne non lava i piatti, la mamma la prende a schiaffi in testa e sul corpo. Dopo la denuncia della minore, la donna finirà sotto processo per abuso dei mezzi di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Non lava i piatti, 14enne presa a schiaffi: la mamma finisce a processo, denunciata dalla ragazza e dal papà a Civitanova

