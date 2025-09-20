Non gli permette di giocare alle slot baby gang ‘in rosa’ aggredisce titolare bar

(Adnkronos) – Sono stati identificate e indagate dalla Squadra Mobile di Padova due delle quattro ragazze che, di fronte al diniego di poter giocare alla slot machine, in quanto minorenni, hanno aggredito la titolare di un bar nella zona della stazione ferroviaria malmenandola con calci e pugni e strappandole delle ciocche di capelli. I fatti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

