Non ci sono più gli americani di un tempo ma nella foto c’è Totti

Seriea24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Non ci sono più gli americani di una volta”. Nella foto nostalgica, però, spunta un giovane Francesco Totti. Su X, un profilo con decine di migliaia di utenti, rimpiangi i ‘bei tempi andati’. “L’America era una grande nazione. Ora voi barboni andate in giro in pubblico indossando pantaloni della tuta e ciabatte, meglio se non parlo”, si legge nel tweet che è abbinato a due foto contrapposte. La seconda rappresenterebbe un giovane d’oggi, in tuta e ciabatte ‘discutibili’.      La prima, invece, mostra il ‘top’ di anni fa. Un giovane in t-shirt, con pantaloni e una normale cinta. Dettaglio trascurabile: il ragazzo di fine anni ’90 o inizio 2000 è Francesco Totti. 🔗 Leggi su Seriea24.it

