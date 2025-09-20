Non abbiamo visto arrivare Andrea Dallavalle

Ultimouomo.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come abbiamo fatto a non pensarci prima, ad Andrea Dallavalle. Com’è che alle battute finali di un’avvincente finale di salto triplo maschile, nella terz’ultima notte di gare ai Mondiali di Tokyo, non gli sia venuto in mente che il punto esclamativo potesse arrivare dall’altro italiano, quello meno atteso, quello che negli ultimi anni finiva citato sempre per secondo, negli articoli della stampa specializzata. Forse abbiamo poca fantasia, sappiamo prevedere solo ciò che abbiamo già visto, quello che supponiamo di poter vedere. È per questo che ci serve, il sesto salto di finale di Andrea Dallavalle: perché saltando a 17,64 metri dall’asse di battuta, strapazzando il suo primato personale di 28 (ventotto!) centimetri, ci ha ricordato che fortuna ci sono gli atleti, e i loro allenatori, a sognare futuri e presenti che noi nemmeno osiamo immaginare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

non abbiamo visto arrivare andrea dallavalle

© Ultimouomo.com - Non abbiamo visto arrivare Andrea Dallavalle

In questa notizia si parla di: abbiamo - visto

Muore folgorato da un fulmine. Il racconto-choc della testimone: “Lo abbiamo visto a terra, è stato terribile”

Non abbiamo ancora visto il miglior Alcaraz

Asteroidi, la storia e le immagini di tutti quelli che abbiamo visto dallo spazio

Non abbiamo visto arrivare Andrea Dallavalle; Dopo 4 anni di concerti chiude il Bike Garage. «Costi troppo alti»; Palio di Siena, il capitano della Selva Andrea Causarano: Benitos dovrà confermarsi.

abbiamo visto arrivare andreaDelitto di Garlasco/ Papà Andrea Sempio: “La nostra famiglia è sconvolta, processo? Ecco come finirà” - Il delitto di Garlasco al centro dei gialli di Quarto Grado, con l'intervista esclusiva ai genitori di Andrea Sempio: ecco cos'ha detto il papà ... Scrive ilsussidiario.net

abbiamo visto arrivare andreaLa mamma di Andrea Sempio: «Siamo visti come gli assassini di Garlasco, ci è arrivata una lettera anonima: ecco cosa diceva» - in onda ieri sera, venerdì 12 settembre, su Retequattro – sono intervenuti, per la prima volta in uno studio televisivo, ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Visto Arrivare Andrea