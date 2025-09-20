non abbiamo visto arrivare andrea dallavalle

Come abbiamo fatto a non pensarci prima, ad Andrea Dallavalle. Com’è che alle battute finali di un’avvincente finale di salto triplo maschile, nella terz’ultima notte di gare ai Mondiali di Tokyo, non gli sia venuto in mente che il punto esclamativo potesse arrivare dall’altro italiano, quello meno atteso, quello che negli ultimi anni finiva citato sempre per secondo, negli articoli della stampa specializzata. Forse abbiamo poca fantasia, sappiamo prevedere solo ciò che abbiamo già visto, quello che supponiamo di poter vedere. È per questo che ci serve, il sesto salto di finale di Andrea Dallavalle: perché saltando a 17,64 metri dall’asse di battuta, strapazzando il suo primato personale di 28 (ventotto!) centimetri, ci ha ricordato che fortuna ci sono gli atleti, e i loro allenatori, a sognare futuri e presenti che noi nemmeno osiamo immaginare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

