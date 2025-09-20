Nocera Inferiore straordinario successo per la quarta edizione del Concerto all’alba

Tempo di lettura: 2 minuti Ha fatto registrare il tutto esaurito, così come accaduto negli anni passati, la quarta edizione del “Concerto allalba”, che si è svolta questa mattina presso il convento di Sant’Andrea a Nocera Inferiore. Applausi convinti e recensioni più che positive da parte dei presenti, che hanno atteso il sorgere del sole ascoltando le note degli “Anelli di Saturno”, l’ensemble formato da Antonio Saturno alla chitarra, Gianni Marcellini e Mariarosaria Fortunato al mandolino, Aniello Rossi al flauto e Salvatore Esposito Ferraioli al basso, accompagnati dalla voce del maestro Mimmo Angrisano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

