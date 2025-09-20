Noa riconoscimento internazionale | Vince il premio Platino di Angel Awards

Massa, 20 settembre 2025 –  È stato assegnato al Noa il premio Platino di Angels Awards per la gestione dei pazienti con ictus ischemico. Il prestigioso riconoscimento internazionale è stato consegnato nel corso di una cerimonia all’auditorium dell’ospedale alla presenza di numerosi professionisti dell’Asl Toscana nord ovest interessati all’argomento, oltre ai rappresentanti del programma internazionale Eso Angels Awards. Presenti, tra gli altri, il direttore del Noa e coordinatore della rete ospedaliera Giuliano Biselli, il direttore della Neurologia di Massa Alessandro Napolitano, il direttore del dipartimento delle Specialità mediche Renato Galli, il responsabile regionale della Rete tempo dipendente ictus Giovanni Orlandi, il neurologo responsabile del percorso ictus Alberto Chiti, la dirigente infermieristica al Noa Anna Fornari e la consulente di Angels, Federica Di Fonzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

