E’ un’analisi tra l’ironico e il preoccupato quella che fa il comitato No Variante Aurelia, dopo il voto favorevole del consiglio comunale alla modifica al progetto che verrà poi discusso in Conferena dei servizi il 29 settembre. E lo fa affidandosi al giudizio dei cittadini. "Nel consiglio comunale si è verificata una strana congiuntura stellare con Luna e Venere in Giove. I politici locali, che litigano anche sul sesso degli angeli, hanno votato all’unanimità la delibera sulla Variante Aurelia: Lista Persiani (con i transfughi di sinistra Ortori e Giusti), Pd, Lega, Massa è un altra cosa, Forza Italia (in maggioranza), Fratelli d’Italia (in minoranza), Azione insieme al consigliere Pascucci (eletto in lista civica, passato a Noi Moderati, ora civico, domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’No Variante Aurelia’. L’amarezza del comitato: "Abbattono case e alberi per una colata di cemento"