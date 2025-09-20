No parking Day le 7 vie di Milano dove per un giorno non si potrà parcheggiare e saranno chiuse

Sulle strade niente auto: domenica 21 settembre a Milano arriva il No parking day. Si tratta di un'iniziativa che fa parte della Milano Green Week, la settimana dedicata alla sostenibilità con oltre 250 eventi diffusi in città tra performance, laboratori, presentazioni che consente ai cittadini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: parking - milano

No parking day! Domenica 21 settembre 2025 torna il "No Parking Day", l'evento conclusivo della "Milano Greenweek 2025". Sette vie simbolo della città, diffuse in sette Municipi, saranno chiuse al traffico per lasciare spazio alle persone con laborator Vai su Facebook

No parking Day, le 7 vie di Milano dove per un giorno non si potrà parcheggiare (e saranno chiuse); No Parking Day 2025: eventi educativi e di intrattenimento in 7 strade libere dalle auto in sosta; No Parking Day.

No Parking Day 2025: eventi educativi e di intrattenimento in 7 strade libere dalle auto in sosta - 00, sette vie simbolo della città in sette municipi di Milano, sono libere dalle auto in sosta per lasciare ... Si legge su mentelocale.it

Milano, torna ‘No parking way’: quando e le strade libere dalle auto. Spazio a talk, giochi e sport - Milano, 20 settembre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale Senza Auto, torna a Milano il 'No parking day': sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 9 alle 19, sette strade in sette municipi di ... Lo riporta ilgiorno.it