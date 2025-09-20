No parking Day le 7 vie di Milano dove per un giorno non si potrà parcheggiare e saranno chiuse

Milanotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulle strade niente auto: domenica 21 settembre a Milano arriva il No parking day. Si tratta di un'iniziativa che fa parte della Milano Green Week, la settimana dedicata alla sostenibilità con oltre 250 eventi diffusi in città tra performance, laboratori, presentazioni che consente ai cittadini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parking - milano

No parking Day, le 7 vie di Milano dove per un giorno non si potrà parcheggiare (e saranno chiuse); No Parking Day 2025: eventi educativi e di intrattenimento in 7 strade libere dalle auto in sosta; No Parking Day.

no parking day 7No Parking Day 2025: eventi educativi e di intrattenimento in 7 strade libere dalle auto in sosta - 00, sette vie simbolo della città in sette municipi di Milano, sono libere dalle auto in sosta per lasciare ... Si legge su mentelocale.it

Milano, torna ‘No parking way’: quando e le strade libere dalle auto. Spazio a talk, giochi e sport - Milano, 20 settembre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale Senza Auto, torna a Milano il 'No parking day': sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 9 alle 19, sette strade in sette municipi di ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: No Parking Day 7