Nipote incassa la pensione della nonna morta da 13 anni | quanto deve restituire
La nonna è morta da 13 anni ma il nipote continuava come se nulla fosse a incassare la pensione della donna fino a raggiungere cifre corpose. Così, un uomo di 53 anni residente nel quartiere Torre Gaia di Roma è stato condannato a due anni per truffa. La pena sospesa ma a un patto: che. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: nipote - incassa
Cristian Capriati, il figlio 20enne di Lello, nipote del capo clan Tonino, avrebbe ingaggiato una «precipitosa fuga» con suo fratello Vai su Facebook
Nipote incassa la pensione della nonna morta da 13 anni: quanto deve restituire; Roma, il nipote incassa per 13 anni la pensione della nonna morta e accumula 105mila euro: condannato; Per 20 anni ritirano la pensione della nonna morta, la finanza gli chiede 400mila euro.
Roma, incassa la pensione della nonna morta da 13 anni: Stefano Caradonio condannato a 2 anni (o dovrà restituire 105mila euro in 6 mesi) - La nonna era morta ma lui continuava a incassare la pensione come se niente fosse. Lo riporta ilmessaggero.it
Un uomo ha incassato per tredici anni la pensione della nonna morta - Nonostante la nonna fosse deceduta da 13 anni continuava incassare la pensione della donna, fino a raggiungere una cifra superiore ai 105mila euro. romatoday.it scrive