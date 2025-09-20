Nipote incassa la pensione della nonna morta da 13 anni | quanto deve restituire

Today.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nonna è morta da 13 anni ma il nipote continuava come se nulla fosse a incassare la pensione della donna fino a raggiungere cifre corpose. Così, un uomo di 53 anni residente nel quartiere Torre Gaia di Roma è stato condannato a due anni per truffa. La pena sospesa ma a un patto: che. 🔗 Leggi su Today.it

