Nipote incassa la pensione della nonna morta da 13 anni | quanto deve restituire

La nonna è morta da 13 anni ma il nipote continuava come se nulla fosse a incassare la pensione della donna fino a raggiungere cifre corpose. Così, un uomo di 53 anni residente nel quartiere Torre Gaia di Roma è stato condannato a due anni per truffa. La pena sospesa ma a un patto: che. 🔗 Leggi su Today.it