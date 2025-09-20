Niente uomini apre una palestra per sole donne | Ci si allena in gruppo l' obiettivo abbattere la noia
Dopo quattro palestre per sole donne inaugurate fuori regione, Carmine Santangelo torna a ‘casa’ e apre la sua ‘Lumina fitness’ in via Silvio Corbari 99, dove prima si trovava Curves Cesena. Carmine, infatti, è di Budrio di Longiano ma le sue prime esperienze di imprenditore del fitness le ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: uomini - apre
Nel VI municipio apre uno sportello per "uomini maltrattati", scoppia la polemica col Comune
A Roma apre lo sportello anti-violenza per uomini. "Richieste in continuo aumento"
Nel VI municipio apre uno sportello per "uomini maltrattati", scoppia la polemica col Comune
City implacabile! Haaland apre, Doku chiude: all’Etihad il Napoli va ko. Uomini di Conte in 10 dopo il rosso a Di Lorenzo e il City sfrutta la superiorità con sangue freddo Vai su Facebook
City implacabile! Haaland apre, Doku chiude: all’Etihad il Napoli va ko. Uomini di Conte in 10 dopo il rosso a Di Lorenzo e il City sfrutta la superiorità con sangue freddo #Champions #UCL #CityNapoli - X Vai su X
Niente uomini, apre una palestra per sole donne: Ci si allena in gruppo, l'obiettivo abbattere la noia; Offerte Amazon Prime Day 2025: sconti su prodotti fitness e benessere; A Ivrea apre un centro fitness per sole donne: «Uno spazio in cui essere a proprio agio».
Apre oggi la nuova palestra McFit a Mestre. Ieri l'inaugurazione ufficiale - Al taglio del nastro erano presenti Alessia Maurelli, capitano della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, e il dottor Gianluca Curtolo, figura nota sui social network, medico chirurgo, biologo mo ... Riporta veneziatoday.it