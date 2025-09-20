Niente finale per Jacobs e compagni nella staffetta 4×100 ma potrebbe esserci il ricorso
Oggi a Tokyo ai Mondiali di atletica si sono tenute le batterie delle staffette, con le finali in programma per domani che sarà l’ultimo giorno. Niente finale per Jacobs e compagni nella staffetta 4×100, la 4×400 femminile in finale. L’Italia non disputerà la finale della 4×100 maschile corsa da Desalu, Jacobs, Patta, Melluzzo, arrivati sesti. Potrebbe, tuttavia, esserci un ricorso; al primo cambio, infatti, Jacobs è stato toccato dall’atleta sudafricano con un piede ed è scivolato al momento della partenza, rimanendo comunque in piedi. Intanto, le Azzurre hanno chiuso la batteria della 4×400 a 3:24. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: finale - jacobs
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Iapichino. a caccia della finale. Più tardi Fabbri, Jacobs e Battocletti. Eliminato Zoghlami
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: disastro Iapichino, è fuori dalla finale! Bene Dosso, più tardi Fabbri, Jacobs e Battocletti
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: disastro Iapichino, è fuori dalla finale! Bene Dosso, tra poco Fabbri, Jacobs e Battocletti
Gioie e dolori ai mondiali di atletica di Tokyo: bronzo a Aouani nella maratona, Tamberi e Jacobs esclusi dalla finale Vai su Facebook
Gioie e dolori ai mondiali di atletica di Tokyo: bronzo a Aouani nella maratona, Tamberi e Jacobs esclusi dalla finale - X Vai su X
Marcell Jacobs ai Mondiali di Tokyo 2025: programma, orario e dove vedere le gare in diretta · Atletica; Olimpiadi, quando corre Jacobs nella staffetta? Il giorno e l'ora; Italia, niente bis per la 4x100 maschile: 4ª in 37.68, oro al Canada.
Niente finale per Jacobs e compagni nella staffetta 4×100, ma potrebbe esserci il ricorso - L'Italia non disputerà la finale della 4x100 maschile corsa da Desalu, Jacobs, Patta, Melluzzo, arrivati sesti. Lo riporta ilnapolista.it
4x100 col dubbio Jacobs: la staffetta ai Mondiali nello stadio dell'oro olimpico, evitate USA e Giamaica - Mondiali di atletica a Tokyo, staffetta 4x100 col dubbio Jacobs: gli Azzurri (in crisi) ai Mondiali nello stadio dell'oro olimpico, evitate USA e Giamaica. Da sport.virgilio.it