Niente finale per Jacobs e compagni nella staffetta 4×100 ma potrebbe esserci il ricorso

Ilnapolista.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Tokyo ai Mondiali di atletica si sono tenute le batterie delle staffette, con le finali in programma per domani che sarà l’ultimo giorno. Niente finale per Jacobs e compagni nella staffetta100, la 4×400 femminile in finale. L’Italia non disputerà la finale della 4×100 maschile corsa da Desalu, Jacobs, Patta, Melluzzo, arrivati sesti. Potrebbe, tuttavia, esserci un ricorso; al primo cambio, infatti, Jacobs è stato toccato dall’atleta sudafricano con un piede ed è scivolato al momento della partenza, rimanendo comunque in piedi. Intanto, le Azzurre hanno chiuso la batteria della 4×400 a 3:24. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

