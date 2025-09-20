Nicola Gratteri | L’istruzione può avvenire solo in presenza di educazione C’è bisogno di educare le nuove generazioni spiegando loro l’importanza di fare la scelta giusta

Orizzontescuola.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha lanciato un durissimo atto d'accusa contro il sistema educativo, denunciando un'allarmante deriva che vede le famiglie trasformarsi in guerriglieri urbani pronti ad assaltare le scuole al primo voto sgradito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nicola - gratteri

Lo zelo di Nicola Gratteri

Buon compleanno Nina Moric, Mireille Mathieu, Nicola Gratteri…

Roberto Saviano torna in TV: nuovo programma su La7 con Nicola Gratteri

Il procuratore Gratteri a Collalto Sabino: «La mafia è cambiata, giusto parlarne» - La piazza su cui si affaccia il castello gremita di gente, persone in piedi ad ascoltare anche nelle stradine laterali, tutte arrivate a Collalto Sabino per seguire Nicola Gratteri, ... Riporta ilmessaggero.it

Nicola Gratteri: “Magistrati, parlate alla gente. Non piegatevi alla politica” - Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri pare quasi un allenatore e un motivatore mentre parla al convegno ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Nicola Gratteri L8217istruzione Pu242