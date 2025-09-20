Nicola | Cremonese encomiabile sin qui con Vardy dobbiamo stare attenti…
Nicola: «Cremonese encomiabile sin qui, con Vardy dobbiamo stare attenti.». Le parole in conferenza stampa verso il Parma In vista della quarta giornata di Serie A, che vedrà la Cremonese affrontare l’insidiosa trasferta di Parma, il tecnico grigiorosso Davide Nicola ha fatto il punto sulla condizione della squadra. L’allenatore dovrà fare a meno di due . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: nicola - cremonese
Cremonese Nicola, ci siamo! Ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale: tutti gli aggiornamenti
Cremonese, il giorno di Nicola. Vandeputte e Johnsen primi pilastri
Cremonese, l’allenatore Davide Nicola per blindare la serie A
CREMONESE - Nicola: "Gara complicata contro il Parma, serve massima intensità" https://ift.tt/TA9scdw - X Vai su X
In tre partite la Cremonese di Nicola ha già guadagnato gli stessi punti portati a casa da Max Alvini nel 2022-2023 ? - facebook.com Vai su Facebook
Nicola: “Squadra finora encomiabile, manteniamo questo spirito”.
Cremonese, Nicola: "Grande voglia di inserire Vardy, migliora sempre di più" - Ci arriva molto bene la squadra di Davide Nicola, che però in conferenza stampa tiene i piedi salti a terra, confermando le ... Secondo fantacalcio.it
Nicola: "Il Parma è una squadra attrezzata. Non c'entra con l'obiettivo salvezza della Cremonese" - "Dobbiamo riprogrammare il lavoro per qualcuno e farlo crescere gradualmente" ... Segnala laprovinciacr.it