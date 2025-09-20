New York | più di 2 mila persone a Lower Manhattan per Le Dîner en Blanc
Oltre 2.500 persone hanno partecipato all’annuale Le Dîner en Blanc a New York nella suggestiva cornice della Baia della Grande Mela vicino a Battery Park. Tutti rigorosamente in bianco, alcuni hanno portato con sé il proprio picnic, porcellane pregiate, posate d’argento e tovaglie, altri gustando la cucina dello chef Daniel Bouloud, che ha curato il catering dell’evento per la prima volta. La cena è stata ospitata in 120 città in tutto il mondo sin dal suo inizio negli anni ’80. Chiunque può registrarsi all’evento. Le persone che si iscrivono non scoprono dove andranno fino a quando non vengono guidate da un volontario il giorno dell’evento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: york - mila
