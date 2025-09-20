Netflix valuta l’acquisto di Warner Bros per espandere i suoi contenuti

Il panorama dell’industria cinematografica e dello streaming sta attraversando una fase di profonde trasformazioni, con importanti potenziali operazioni di acquisizione che potrebbero ridefinire gli equilibri del settore. Recenti indiscrezioni indicano come Netflix stia valutando l’ipotesi di presentare un’offerta per l’acquisto di Warner Bros., uno degli studi più storici e influenti di Hollywood. Questa possibilità si inserisce in un contesto caratterizzato da mosse strategiche di altri grandi attori del mercato, tra cui la Paramount. L’articolo analizza le implicazioni di tali scenari e il possibile impatto sul futuro della produzione cinematografica e dello streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Netflix valuta l’acquisto di Warner Bros per espandere i suoi contenuti

The Trade Desk riunisce Netflix, Disney, Warner e Mediamond a Milano per dibattere del futuro dello streaming - L’innovazione nei formati digitali e nei modelli di fruizione ha portato a una crescita esponenziale della Connected TV (CTV) e dello streaming premium, settori che oggi rappresentano la nuova ... Scrive milanofinanza.it