Netflix starebbe valutando l’acquisto di Warner Bros
Un nuovo rapporto rivela che il gigante dello streaming Netflix starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta per l’acquisto della Warner Bros. Questa notizia arriva poco dopo che sono emerse voci secondo cui anche la Paramount avrebbe intenzione di acquistare lo studio che quest’anno ha portato in sala grandi successi come I peccatori, Weapons e Superman solo quest’anno. Byers riconosce che questo scenario era un tempo “improbabile”, ma che “ il denaro e l’ambizione apparentemente illimitati di David Ellison AD di Paramount hanno accelerato il processo di consolidamento di Hollywood, e la sua decisione di fare un’offerta per l’intera WBD ora, nel tentativo di prevenire potenziali rivali, sta costringendo quasi tutti a rispolverare i propri modelli ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Xbox Game Pass: in arrivo un abbonamento solo Cloud? ? Durante l'ultimo podcast ufficiale, Jason Beaumont e Jason Ronald – due dei principali responsabili della piattaforma – hanno lasciato intendere una grande novità: Microsoft starebbe preparando
Xbox Cloud Gaming starebbe per ricevere alcuni miglioramenti, in base a un leak
Kpop Demon Hunters, Netflix starebbe valutando un sequel - Dopo il successo inaspettato in streaming, si vocifera che Netflix abbia preso concretamente in considerazione la possibilità di un sequel di Kpop Demon Hunters. Scrive comingsoon.it