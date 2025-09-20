Netflix starebbe valutando l’acquisto di Warner Bros

Un nuovo rapporto rivela che il gigante dello streaming Netflix starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta per l’acquisto della Warner Bros. Questa notizia arriva poco dopo che sono emerse voci secondo cui anche la Paramount avrebbe intenzione di acquistare lo studio che quest’anno ha portato in sala grandi successi come I peccatori, Weapons e Superman solo quest’anno. Byers riconosce che questo scenario era un tempo “improbabile”, ma che “ il denaro e l’ambizione apparentemente illimitati di David Ellison AD di Paramount hanno accelerato il processo di consolidamento di Hollywood, e la sua decisione di fare un’offerta per l’intera WBD ora, nel tentativo di prevenire potenziali rivali, sta costringendo quasi tutti a rispolverare i propri modelli ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

