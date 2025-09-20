Nessuno a sinistra mi ha espresso solidarietà Lo sfogo di Iacchetti dopo il caos in tv
Lo scontro tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi a "È Sempre Cartabianca", su Rete 4, continua a tenere banco a quattro giorni di distanza dal caso televisivo della settimana. Dopo quella discussa serata lo storico conduttore di "Striscia la Notizia" ha prima pubblicato un video di "spiegazioni" sui propri profili social e poi è stato ospite del canale Youtube di Alessandro Di Battista. Questa sera parteciperà alla punta di "Accordi e Disaccordi" sul Nove ma, nel frattempo, ha rilasciato un'altra intervista a Fanpage in occasione della quale ha lanciato accuse precise, anche in direzione dell'opposizione al governo Meloni: " Non c'è stato un politico di sinistra che mi abbia dato la sua solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sinistra - espresso
“Facci ridere”, e Pino Insegno fa centro: ma L’Espresso getta un’ombra “sinistra” su ascolti che doppiano Amadeus con leggerezza
Tra le Regioni è la più contendibile, dopo essere passata a destra per le divisioni della sinistra. La rimonta è in mano a Ricci: “Ogni giorno mi alzo per vincere contro questi” L’articolo completo di Susanna Turco sul nuovo numero de L’Espresso - X Vai su X
L’omicidio di Charlie Kirk è entrato al centro del dibattito politico in Italia. Con le accuse rivolte a sinistra, da parte degli esponenti di destra, di non aver condannato quanto accaduto. In realtà, i partiti all’opposizione hanno espresso riprovazione per l’assassini Vai su Facebook