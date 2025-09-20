Lo scontro tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi a "È Sempre Cartabianca", su Rete 4, continua a tenere banco a quattro giorni di distanza dal caso televisivo della settimana. Dopo quella discussa serata lo storico conduttore di "Striscia la Notizia" ha prima pubblicato un video di "spiegazioni" sui propri profili social e poi è stato ospite del canale Youtube di Alessandro Di Battista. Questa sera parteciperà alla punta di "Accordi e Disaccordi" sul Nove ma, nel frattempo, ha rilasciato un'altra intervista a Fanpage in occasione della quale ha lanciato accuse precise, anche in direzione dell'opposizione al governo Meloni: " Non c'è stato un politico di sinistra che mi abbia dato la sua solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nessuno a sinistra mi ha espresso solidarietà". Lo sfogo di Iacchetti dopo il caos in tv