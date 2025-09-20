Nessuno a sinistra mi ha espresso solidarietà Lo sfogo di Iacchetti dopo il caos in tv

Ilgiornale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontro tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi a "È Sempre Cartabianca", su Rete 4, continua a tenere banco a quattro giorni di distanza dal caso televisivo della settimana. Dopo quella discussa serata lo storico conduttore di "Striscia la Notizia" ha prima pubblicato un video di "spiegazioni" sui propri profili social e poi è stato ospite del canale Youtube di Alessandro Di Battista. Questa sera parteciperà alla punta di "Accordi e Disaccordi" sul Nove ma, nel frattempo, ha rilasciato un'altra intervista a Fanpage in occasione della quale ha lanciato accuse precise, anche in direzione dell'opposizione al governo Meloni: " Non c'è stato un politico di sinistra che mi abbia dato la sua solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nessuno a sinistra mi ha espresso solidariet224 lo sfogo di iacchetti dopo il caos in tv

© Ilgiornale.it - "Nessuno a sinistra mi ha espresso solidarietà". Lo sfogo di Iacchetti dopo il caos in tv

In questa notizia si parla di: sinistra - espresso

“Facci ridere”, e Pino Insegno fa centro: ma L’Espresso getta un’ombra “sinistra” su ascolti che doppiano Amadeus con leggerezza

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Ha Espresso Solidariet224