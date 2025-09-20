Nessuna lista del presidente In Campania già volano gli stracci tra Conte e Fico

Non basta Vincenzo De Luca. L'aspirante governatore della Campania, Roberto Fico ha un nuovo e inatteso problema: Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle chiede all'ex presidente della Camera di non presentare "una lista del presidente" per non indebolire la compagine pentastellata. Una richiesta, d'altronde, giusta per una forza che deve misurarsi nella sua storica roccaforte. Peccato, però, che tale decisione vada tutta a discapito dell'ex presidente della Camera, che ha bisogno di più spazi possibili per piazzare tutti quegli esponenti della società civile a cui non entusiasma l'idea di ritrovarsi sotto l'ennesimo simbolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Nessuna lista del presidente”. In Campania già volano gli stracci tra Conte e Fico

