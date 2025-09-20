Nessuna efficacia drogante | così la procura boccia il sequestro della canapa E mina il decreto del governo Meloni

Prima i carabinieri tagliano e sequestrano le piante di canapa, malgrado i test rapidi indicano l’assenza di stupefacenti. Poi la procura restituisce gli arbusti, inservibili, all’imprenditore: “Un anno di lavoro buttato via”, dice al Fattoquotidiano.it Giulio, un coltivatore ligure. Oltre alle piante, sequestrati e riconsegnati circa 90 confezioni di olio di canapa e quasi 5 chili di infiorescenze. Giulio non vuole rivelare la sua identità, risiede in un paesino e da più di dieci giorni convive con la stigmate del possibile spacciatore. Si consola osservando il vasto scenario: dalla regione della Riviera può partire la slavina contro l’articolo 18 del decreto Sicurezza, la bandiera di Meloni e Salvini nella crociata contro la cannabis light. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it