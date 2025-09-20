Nessun diritto per le persone con disabilità che viaggiano in nave dalla Sardegna abbandonati a noi stessi

Anna, napoletana residente in Sardegna, non riesce a viaggiare tra la città in cui vive nel Cagliaritano e la sua Campania dove è cresciuta e dove sua madre invalida e malata si reca periodicamente per le terapie oncologiche. “Il viaggio con una persona con mobilità ridotta è ancora più difficile, se non prenoti con largo anticipo non riesci a ottenere la cabina e il viaggio diventa una tragedia – racconta a Fanpage.it – Quando non c'è posto il servizio clienti mi invita a cambiare data, ma non scelgo io i giorni delle terapie di mia mamma. Il risultato è che resta sui divanetti con il deambulatore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

