Nessun diritto per le persone con disabilità che viaggiano in nave dalla Sardegna abbandonati a noi stessi

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna, napoletana residente in Sardegna, non riesce a viaggiare tra la città in cui vive nel Cagliaritano e la sua Campania dove è cresciuta e dove sua madre invalida e malata si reca periodicamente per le terapie oncologiche. “Il viaggio con una persona con mobilità ridotta è ancora più difficile, se non prenoti con largo anticipo non riesci a ottenere la cabina e il viaggio diventa una tragedia – racconta a Fanpage.it – Quando non c'è posto il servizio clienti mi invita a cambiare data, ma non scelgo io i giorni delle terapie di mia mamma. Il risultato è che resta sui divanetti con il deambulatore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nessun - diritto

Fondo disabilità e superbonus: nessuna negoziazione dei diritti delle persone - «Non si tratta di un taglio, ma di risorse che erano nel capitolo per la legge delega sulla disabilità, legge che non è stata attuata nel 2023 e che pertanto risultano non utilizzate e non ... Segnala vita.it

Cerca Video su questo argomento: Nessun Diritto Persone Disabilit224