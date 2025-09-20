Nelle scuole della provincia torna Acque Tour | viaggio alla scoperta del valore dell' acqua
Pisa, 18 settembre 2025 – Scorre nei fiumi, si raccoglie nelle sorgenti e nelle falde, riempie i laghi e attraversa le città. L’acqua accompagna da sempre la vita dell’uomo e della natura. È un patrimonio prezioso ma fragile, che oggi più che mai richiede grande attenzione e cura. Per questo è importante trasmettere alle nuove generazioni non soltanto la conoscenza del ciclo idrico, ma anche la consapevolezza che ciascuno di noi può e deve contribuire a salvaguardarlo. Con questo obiettivo torna Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque in collaborazione con l’associazione La Tartaruga, giunto all’edizione numero 24. 🔗 Leggi su Lanazione.it
