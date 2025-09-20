Nella notte il Corpo Forestale del Trentino ha abbattuto per la prima volta un lupo in Lessinia

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte il Corpo Forestale ha abbattuto per la prima volta un lupo in Lessinia. La Provincia difende la decisione, ma associazioni ed esperti denunciano carenze nelle misure di prevenzione e la poca efficacia degli abbattimenti nel ridurre predazioni e conflitti con le attività umane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

