Nella Manovra famiglie e imprese Però la bussola restano la fiducia dei mercati e il calo dello spread

Il cantiere della manovra è aperto su più fronti, anche se fino alla pubblicazione dei conti economici nazionali Istat di lunedì non sarà definito il quadro macroeconomico. Il dibattito politico, pertanto, resterà un esercizio di stile fino a quel momento. L'unica certezza è che la bussola resterà quel rigore nei conti che ha portato alle promozioni delle agenzie di rating (S&P e probabilmente Fitch) nonché al plauso dei mercati internazionali. Lo spread tra Btp e Bund decennali ieri è sceso a quota 81. E questa fiducia va preservata. Il governo, comunque, ascolta le istanze di tutti e sta valutando un nuovo intervento sulle detrazioni fiscali, come confermato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo, che ha parlato di "una rivalutazione" o "una rivisitazione in funzione del nucleo familiare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nella Manovra famiglie e imprese. Però la bussola restano la fiducia dei mercati e il calo dello spread

In questa notizia si parla di: manovra - famiglie

Riforma Isee in Manovra 2026, nuovi indicatori per aiutare famiglie numerose: l’annuncio di Roccella

Caro scuola, novità in arrivo: dai libri per le famiglie povere alle detrazioni al 19% per autobus, mensa e gite. Il piano in manovra

Giorgetti:in Manovra aiuteremo famiglie

Manovra d'autunno da oltre 270 milioni #Fondi a #famiglie e #aziende previsti 50mln per i fondi di rotazione a sostegno delle iniziative economiche e 30mln per il fondo di rotazione destinato all'agricoltura attenzione particolare anche all'#edilizia scolastica vi - X Vai su X

MANOVRA 2026 – Novità in arrivo per famiglie e lavoratori Il Governo sta definendo la nuova legge di bilancio e tra le misure allo studio ci sono importanti novità che potrebbero alleggerire le tasche di famiglie e lavoratori: Taglio IRPEF per il ceto medio – ri Vai su Facebook

Manovra, la Lega punge Forza Italia: pace fiscale pagata dalle banche - Accordo bipartisan sulla risoluzione al Dpfp che si vota oggi in Commissione ... Secondo repubblica.it

Manovra: Urso, misure per imprese e famiglie e continuita' su incentivi (Qn) - 'Impresa e lavoro, natalita' e famiglie saranno gli indirizzi anche in questa manovra di Bilancio, in continuita' e coerenza con la politica strategica di ... Scrive borsaitaliana.it