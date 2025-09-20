Nella Manovra famiglie e imprese Però la bussola restano la fiducia dei mercati e il calo dello spread

Ilgiornale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere della manovra è aperto su più fronti, anche se fino alla pubblicazione dei conti economici nazionali Istat di lunedì non sarà definito il quadro macroeconomico. Il dibattito politico, pertanto, resterà un esercizio di stile fino a quel momento. L'unica certezza è che la bussola resterà quel rigore nei conti che ha portato alle promozioni delle agenzie di rating (S&P e probabilmente Fitch) nonché al plauso dei mercati internazionali. Lo spread tra Btp e Bund decennali ieri è sceso a quota 81. E questa fiducia va preservata. Il governo, comunque, ascolta le istanze di tutti e sta valutando un nuovo intervento sulle detrazioni fiscali, come confermato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo, che ha parlato di "una rivalutazione" o "una rivisitazione in funzione del nucleo familiare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nella manovra famiglie e imprese per242 la bussola restano la fiducia dei mercati e il calo dello spread

© Ilgiornale.it - Nella Manovra famiglie e imprese. Però la bussola restano la fiducia dei mercati e il calo dello spread

In questa notizia si parla di: manovra - famiglie

Riforma Isee in Manovra 2026, nuovi indicatori per aiutare famiglie numerose: l’annuncio di Roccella

Caro scuola, novità in arrivo: dai libri per le famiglie povere alle detrazioni al 19% per autobus, mensa e gite. Il piano in manovra

Giorgetti:in Manovra aiuteremo famiglie

manovra famiglie imprese per242Manovra, la Lega punge Forza Italia: pace fiscale pagata dalle banche - Accordo bipartisan sulla risoluzione al Dpfp che si vota oggi in Commissione ... Secondo repubblica.it

Manovra: Urso, misure per imprese e famiglie e continuita' su incentivi (Qn) - 'Impresa e lavoro, natalita' e famiglie saranno gli indirizzi anche in questa manovra di Bilancio, in continuita' e coerenza con la politica strategica di ... Scrive borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Famiglie Imprese Per242