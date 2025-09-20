Nel torneo Under 10 Mennillo miglior tecnico
Tra tanti istruttori di squadre importanti, come le due milanesi (Milan e Inter) e le due torinesi (Juventus e Torino) e altre compagini straniere ma a spuntarla è stato Pasqualino Mennillo. Proprio il mister della Polisportiva Madonnetta è stato premiato come miglior allenatore nell‘ambito torneo Under 10 (dedicato all’annata 2015) che si è svolto a Valbrembo, in provincia di Bergamo, che con "La passione di Yara" ricorda la tredicenne Gambirasio uccisa nel 2011 e che porta il nome dell’associazione che è stata costituita proprio in memoria della ragazzina. I club organizzatori dell’iniziativa sportiva erano Paladina e Accademia Valbremb, con una trentina di team partecipanti arrivati da varie parti d’Italia, senza contare la sezione Under 12 femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
