Tempo di lettura: 2 minuti Grande commozione a Telese Terme per la funzione religiosa celebrata nella chiesa di Santo Stefano in memoria del piccolo Vincenzo Massaro, il bambino di sette   anni, figlio del vicesindaco di Frasso Telesino Clemente Massaro, venuto a mancare lo scorso luglio a causa di una malattia fulminante. La celebrazione, promossa dall’Istituto di Istruzione Superiore “Telesi@”, ha visto la partecipazione di studenti, docenti, personale scolastico e famiglie, uniti nel ricordo di Vincenzo e nel sostegno alla sua famiglia. Un momento di preghiera e di raccoglimento che ha voluto dare luce e speranza pur in una circostanza di profondo dolore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nel ricordo del piccolo Vincenzo: la lettera carica di emozione di mamma Concetta

