Nel porto di Otranto navi ed equipaggio della Freedom Flotilla Italia sulla rotta per Gaza

OTRANTO - Il 24 settembre alcune imbarcazioni della Freedom Flotilla Italia partiranno dal Salento per raggiungere Gaza in una missione di pace, che parla di diritti, giustizia e libertà al grido di “Fermiamo il genocidio”.Le navi e l’equipaggio arrivano oggi nel porto di Otranto e per cinque. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

porto otranto navi equipaggioFreedom Flotilla Italia partirà da Otranto diretta a Gaza: fino a 9 navi per gli aiuti umanitari - Incontri e crowfunding per finanziare la missione. Da bari.repubblica.it

Incendio nel porto di Otranto, a fuoco una barca ferma in banchina - Attimi di tensione oggi pomeriggio per un incendio al porto di Otranto, nel Salento, dove un natante di medie dimensioni ha preso improvvisamente fuoco mentre era ormeggiato ai pontili dell’Anco. quotidianodipuglia.it scrive

