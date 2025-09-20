Nel cuore del Museo della Scienza Alla scoperta del mondo complesso | Si allena il senso di responsabilità

Uno stormo di uccelli digitali incanta il visitatore con le sue acrobazie e lo interroga: "Il movimento è guidato da un leader o si organizza da sé?". Comincia così il viaggio nell’ iLAB Sostenibilità, il nuovo laboratorio educativo permanente aperto nel cuore del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, dedicato ai bambini dai 9 anni in su, alle scuole, ma prezioso anche per gli adulti. Perché il compito è ambizioso: esplorare e sperimentare la complessità del mondo contemporaneo. Il primo passo è nel “Paese delle ombre“, un’installazione artistica immersiva firmata dallo studio torinese auroraMeccanica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

