Nel carcere di Sollicciano a Firenze l’Uisp porta istruttori qualificati Coinvolti anche i minori | l’esperienza di gruppo aiuta il reinserimento Un gioco di squadra per tornare alla vita rispettando le regole

A Firenze lo sport entra nel carcere. Anzi, c’è già entrato da una quindicina di anni, quando il locale Comitato UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), grazie a un finanziamento stanziato dalla Regione Toscana, avviò un progetto con la casa circondariale di Sollicciano e quella attigua del Mario Gozzini (il cosiddetto Solliccianino) per promuovere al loro interno lo sport come potenziale veicolo di inclusione, benessere e rieducazione. Da allora in poi quella iniziativa non si è più interrotta, sostenuta economicamente dal Comune di Firenze subentrato nel tempo alla Regione. "Si tratta di una presenza ben consolidata – spiega Emilio Lastrucci, responsabile UISP di Firenze del settore Politiche sociali e delle attività all’interno del carcere – con un team di istruttori che vi operano tutto l’anno, dal lunedì al sabato per otto ore al giorno; sono tutti laureati in Scienze motorie e dotati, oltre che di competenze specifiche, anche di una sensibilità particolare, assolutamente indispensabile per questo tipo di lavoro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

