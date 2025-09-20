Nel calcio non ci si difende più | tanti gol perché è una fiera di orrori difensivi
Se Guardiola è rimasto colpito dalla capacità di difendersi in dieci da parte del Napoli, c’è più di un motivo. Si è visto, innanzitutto, il lavoro di oltre un anno da parte di Conte sui singoli e sulla fase difensiva: un mantra ripetuto per mesi mentre parte della tifoseria lamentava le vittorie per “1-0”. Oggi con Beukema in aggiunta a Buongiorno e Rrahmani e con Spinazzola e Politano in grande spolvero gli azzurri hanno mostrato una resistenza in inferiorità numerica. Dietro Vanja ha dato sicurezza e ha parato tutto ciò che era parabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Nel calcio non ci si difende più: tanti gol perché è una fiera di orrori difensivi - Nel calcio c’è ossessione per il palleggio e per il gioco tanto da aver dimenticato la capacità di bloccare e disarcionare quello altrui. Scrive ilnapolista.it