Ne doveva prendere cinque con il City che attacco al Napoli di Conte

Spazionapoli.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il Napoli abbia disputato (in 10 dal ventesimo) un partita di assoluto rispetto contro una corazzata del calibro del City, non si sono fatte attendere le bordate agli uomini di Antonio Conte. I dettagli.  Giocare all’Etihad è sempre complesso, figuriamoci poi in in 10 uomini. Nonostante questo, gli azzurri hanno dimostrato una compattezza e una stoicità fuori dal comune, riempiendo di orgoglio i supporters partenopei. Ovviamente, è lecito che ci siano opinioni discordanti sulla prestazione offerta dal Napoli ma, come spesso accade nel dibattito calcistico nostrano, suddette opinioni tendono spesso a diventare provocazioni gratuite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

ne doveva prendere cinque con il city che attacco al napoli di conte

© Spazionapoli.it - “Ne doveva prendere cinque con il City”, che attacco al Napoli di Conte

In questa notizia si parla di: doveva - prendere

Gaza, raid sull'ospedale Nasser di Khan Younis: 20 morti, di cui 5 giornalisti. Condanna unanime - Trump: La guerra a Gaza dovrebbe finire entro le prossime due-tre settimane; Juventus-Man City LIVE; Juve-Manchester City, Tudor travolto e agli ottavi da secondo, tutte le dichiarazioni.

Cerca Video su questo argomento: Doveva Prendere Cinque City