Nautica seconda giornata 65° Salone tra sostenibilità e nuove sfide innovazione

(Adnkronos) – Sostenibilità, innovazione e competitività rappresentano oggi le direttrici decisive a cui il mondo delle imprese è chiamato a dare risposte concrete. La filiera della nautica da anni ha intrapreso questa direzione e lo testimoniano i numerosi appuntamenti che hanno animato la seconda giornata del 65° Salone Nautico Internazionale. La quarta edizione del World . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nautica, seconda giornata 65° Salone tra sostenibilità e nuove sfide innovazione

In questa notizia si parla di: nautica - seconda

Nautica da diporto: in Italia giro d'affari da 8,6 miliardi, Sardegna seconda 1,21 miliardi di euro di giro d’affari, 15.671 posti barca e 9.800 imprese blue: un settore strategico per la nostra economia e per la blue economy nazionale. Il Nord Est Sardegna Vai su Facebook

Nautica, seconda giornata 65° Salone tra sostenibilità e nuove sfide innovazione - La quarta edizione del World Yachting Sustainability Forum ha riunito in Sala Forum decisori politici e leader dell’industria per mostrare come la sostenibilità stia trasformando la nautica ... Si legge su adnkronos.com

Sostenibilità e innovazione guidano la seconda giornata del 65° Salone Nautico Internazionale - World Yachting Sustainability Forum e dibattiti su economia blu, normative e competitività italiana segnano ... Lo riporta nauticareport.it