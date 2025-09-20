Lungo i moli e dentro gli uffici tecnici delle piccole imprese della nautica italiana si percepisce una nuova urgenza: la sostenibilità non è più un ornamento etico, ma il requisito indispensabile per navigare nei mercati internazionali e accedere a risorse finanziarie competitive. Un settore che sceglie la rotta della sostenibilità Da tempo Confindustria Nautica rileva . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Nautica italiana, l’Esg diventa bussola di crescita