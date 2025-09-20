Nautica italiana l’Esg diventa bussola di crescita

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo i moli e dentro gli uffici tecnici delle piccole imprese della nautica italiana si percepisce una nuova urgenza: la sostenibilità non è più un ornamento etico, ma il requisito indispensabile per navigare nei mercati internazionali e accedere a risorse finanziarie competitive. Un settore che sceglie la rotta della sostenibilità Da tempo Confindustria Nautica rileva . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

nautica italiana l8217esg diventa bussola di crescita

© Sbircialanotizia.it - Nautica italiana, l’Esg diventa bussola di crescita

In questa notizia si parla di: nautica - italiana

nautica italiana l8217esg diventaNautica, Italia regina con la roccaforte Sud - Quando i redditometri schizzavano in alto non appena si inseriva la parola natante? Lo riporta ilmattino.it

Confindustria nautica, nautica italiana in vetrina a Expo Osaka - Si è svolto oggi presso il Padiglione Italia a Expo Osaka il convegno internazionale "La valorizzazione dell'economia del mare", promosso dal Ministro per le Politiche del mare. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nautica Italiana L8217esg Diventa