Nautica Bper e Rina lanciano il progetto Sustainable Finance Lab
Genova, 19 set. (askanews) - Promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche ESG e sulla finanza sostenibile, attraverso lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari dedicati al settore nautico a supporto della realizzazione di piani di transizione ecologica, energetica e sostenibile. E' l'obiettivo del progetto Sustainable Finance Lab di Confindustria Nautica, Bper Banca e Rina, di cui si è parlato durante l'evento "ESG per la Nautica" che si svolto occasione della 65° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. "Il Sustainable Finance Lab - spiega Adelaide Mondo, Responsabile Corporate Lending Bper - è un progetto nato da un'importantissima collaborazione tra Bper, Rina e Confindustria Nautica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nautica, Bper e Rina lanciano il progetto Sustainable Finance Lab.
Nautica, Bottos (Rina): "Competenze esg a disposizione di imprese del settore" - L'Head of Esg Certification Centre, Rina Services, all'evento 'Esg per la nautica', organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca per presentare 'Sustainable Finance Lab'
Mondo (Bper): "Supportiamo le imprese del settore nautico verso la transizione energetica ed ecologica" - "Bper è al fianco del settore della nautica nei percorsi per la transizione energetica ed ecologica, grazie ad