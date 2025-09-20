Nautica Bper e Rina lanciano il progetto Sustainable Finance Lab

Genova, 19 set. (askanews) - Promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche ESG e sulla finanza sostenibile, attraverso lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari dedicati al settore nautico a supporto della realizzazione di piani di transizione ecologica, energetica e sostenibile. E' l'obiettivo del progetto Sustainable Finance Lab di Confindustria Nautica, Bper Banca e Rina, di cui si è parlato durante l'evento "ESG per la Nautica" che si svolto occasione della 65° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. "Il Sustainable Finance Lab - spiega Adelaide Mondo, Responsabile Corporate Lending Bper - è un progetto nato da un'importantissima collaborazione tra Bper, Rina e Confindustria Nautica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

