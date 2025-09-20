Napoli spinge a terra l’addetto alla sicurezza dopo il furto al supermercato | arrestato in via Arenaccia

napoli spinge terra l8217addettoNapoli, spinge a terra l’addetto alla sicurezza dopo il furto al supermercato: arrestato in via Arenaccia - Un 52enne napoletano è stato arrestato per rapina impropria dopo aver tentato un furto in un supermercato di via Arenaccia a Napoli. Lo riporta virgilio.it

