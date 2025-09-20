Napoli spinge a terra l’addetto alla sicurezza dopo il furto al supermercato | arrestato in via Arenaccia
Un 52enne napoletano è stato arrestato per rapina impropria dopo aver tentato un furto in un supermercato di via Arenaccia a Napoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: napoli - spinge
Scosse di mercato. Besiktas, sì alla buonuscita. Immobile un po’ più vicino. Sam spinge verso Napoli
Folorunsho ai saluti: il Cagliari spinge, il Napoli apre al prestito!
Napoli, accordo con Ndoye: si spinge con il Bologna per l’accordo
Amichevoli, Grasso spinge il Napoli nell'amichevole contro il Sandro Abate http://calcioa5live.com/?com=articolo&id=139668… #Calcioa5Live - X Vai su X
Fiorentina-Napoli: SCOPPIA LA POLEMICA SUL GOL DI RANIERI Poco prima della rete, Piccoli spinge Anguissa impedendogli di intervenire sul pallone: dopo un lungo check del VAR, il gol viene però convalidato Questo, a causa della dinamica di gioco Vai su Facebook
Napoli, spinge a terra l’addetto alla sicurezza dopo il furto al supermercato: arrestato in via Arenaccia - Un 52enne napoletano è stato arrestato per rapina impropria dopo aver tentato un furto in un supermercato di via Arenaccia a Napoli. Lo riporta virgilio.it