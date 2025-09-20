Napoli ruba un’auto mascherato da Gigi D’Alessio | arrestato

Andrea Izzo, puglie originario di Castellammare di Stabia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa su un’automobile rubata. Il 26enne è stato intercettato da una pattuglia lo ha incrociato in via Motta Casa dei Miri mentre indossava un passamontagna a bordo di un’auto rubata con targa alterata. Aveva una maschera di Gigi D’Alessio. Proprio mentre il cantante era in concerto. L’inseguimento. Dopo l’inseguimento, in via Cupa Varano, Izzo ha abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi ma quando è stato raggiunto ha colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. Dopo la colluttazione, il 26enne è stato bloccato. 🔗 Leggi su Open.online