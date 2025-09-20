Napoli ruba alimenti in un market e poi spinge a terra addetto alla sicurezza | arrestato

Un furto in un supermercato di via Arenaccia ha richiesto ieri pomeriggio l’intervento immediato della Polizia di Stato. Un uomo, dopo aver preso alcuni generi alimentari, è stato fermato dall’addetto alla sicurezza del punto vendita. Nel tentativo di fuggire, il malvivente ha spinto a terra l’addetto antitaccheggio, cercando di guadagnare l’uscita. Napoli, ruba generi alimentari . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, ruba alimenti in un market e poi spinge a terra addetto alla sicurezza: arrestato

