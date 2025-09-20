Napoli riabbraccia Pino Daniele In piazza del Plebiscito e sabato 20 settembre su Raiuno Raiplay e Rai Radio 2 con Pino è - Il viaggio del musicante

Q uesta sera Napoli riabbraccia Pino Daniele. In piazza del Plebiscito e sabato 20 settembre su Raiuno, Raiplay e Rai Radio 2 l’appuntamento con “Pino è – Il viaggio del musicante”, il concerto tributo al Mascalzone Latino a 70 anni dalla nascita e a 10 dalla sua scomparsa. Leggi anche › “Pino Daniele. Spiritual” a Napoli e gli altri eventi da non perdere Oltre 10 mila persone in piazza. I fan ricordano con commozione il cantautore: “Pino e’ unico e irripetibile, ma attendiamo questa serata da tempo. Speriamo gli artisti lo ricordino come merita”. C’è chi lascia un pensiero anche per la pace a Gaza e chi ricorda la coincidenza con la partita del Napoli: “Non conoscevamo la data quando abbiamo preso i biglietti del concerto, ma faremo il tifo da qui”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

