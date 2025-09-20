Napoli riabbraccia Pino Daniele In piazza del Plebiscito e sabato 20 settembre su Raiuno Raiplay e Rai Radio 2 con Pino è - Il viaggio del musicante
Q uesta sera Napoli riabbraccia Pino Daniele. In piazza del Plebiscito e sabato 20 settembre su Raiuno, Raiplay e Rai Radio 2 l’appuntamento con “Pino è – Il viaggio del musicante”, il concerto tributo al Mascalzone Latino a 70 anni dalla nascita e a 10 dalla sua scomparsa. Leggi anche › “Pino Daniele. Spiritual” a Napoli e gli altri eventi da non perdere Oltre 10 mila persone in piazza. I fan ricordano con commozione il cantautore: “Pino e’ unico e irripetibile, ma attendiamo questa serata da tempo. Speriamo gli artisti lo ricordino come merita”. C’è chi lascia un pensiero anche per la pace a Gaza e chi ricorda la coincidenza con la partita del Napoli: “Non conoscevamo la data quando abbiamo preso i biglietti del concerto, ma faremo il tifo da qui”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: napoli - riabbraccia
Affare fatto, Insigne riabbraccia l’Italia | Sfiderà il “suo” Napoli: visite mediche e presentazione
Calciomercato Napoli, il ritorno del figliol prodigo: De Laurentiis riabbraccia Elmas
VIDEO | Napoli riabbraccia Pino Daniele con un concerto tributo. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/18/napoli-riabbraccia-pino-daniele-con-un-concerto-tributo_235f98ca-f31e-49de-ad01-47e00f8d851b.html Vai su Facebook
VIDEO | Napoli riabbraccia Pino Daniele con un concerto tributo. Migliaia in piazza del Plebiscito per celebrare il Mascalzone Latino. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/18/napoli-riabbraccia-pino-daniele-con-un-concerto-tributo_235f98ca-f31e- - X Vai su X
Pino Daniele, applausi e commozione nella sua piazza; Napoli riabbraccia Pino Daniele con un concerto tributo; Napoli riabbraccia Pino Daniele con un concerto tributo.
Napoli riabbraccia Pino Daniele con un concerto tributo - Questa sera in piazza del Plebiscito e sabato 20 settembre su Raiuno, Raiplay e Rai Radio 2 l'appuntamento con "Pino è - Da msn.com
Napoli celebra Pino Daniele: a Piazza del Plebiscito il concerto evento a 70 anni dalla nascita e 10 dalla scomparsa - La città riabbraccia il “Mascalzone Latino” con una serata di musica, memoria e solidarietà trasmessa in diretta su Raiuno ... Scrive sciscianonotizie.it