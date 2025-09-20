Napoli record nei top-5 campionati | nessuno come Conte

La frenata di Manchester è stata brusca, un incidente di percorso causato da un cartellino rosso che ha cambiato la storia della partita. Ma mentre l’Europa si ferma a un risultato, c’è un dato, potentissimo e quasi nascosto, che racconta la vera forza di questo Napoli. La sconfitta non ha interrotto il cammino, ha solo messo in pausa la Champions. In campionato, la storia è molto diversa. Napoli, record di imbattibilità in Europa. In questo momento, la squadra di Antonio Conte è la detentrice della striscia di imbattibilità più lunga in corso nei cinque maggiori campionati europei. Avete letto bene: nessuno in Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A sta facendo meglio dei Campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

