Napoli-Pisa l’ex Albiol torna al Maradona | dove vederla e le formazioni

Napoli, c’è il Pisa per ripartire: orario, formazioni e dove vederla in tv. Archiviare la notte di Manchester e rituffarsi in campionato per difendere il primato. Il Napoli di Antonio Conte torna al Maradona per chiudere la quarta giornata di Serie A contro il neopromosso Pisa, in una sfida che ha il sapore della ripartenza e il profumo dei ricordi, con il ritorno da avversario del grande ex capitano Raul Albiol. Di seguito tutte le informazioni necessarie per non perdersi un minuto del match. NAPOLI-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING. Partita: Napoli-Pisa. Data: Lunedì 22 settembre 2025. Orario: 20:45. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Pisa, l’ex Albiol torna al Maradona: dove vederla e le formazioni

Il Maradona mette nel mirino l'ennesimo sold out di fila: ancora pochi i biglietti disponibili per Napoli-Pisa ? Su TicketOne, si segnala una disponibilità bassa nei distinti inferiori, mentre mancano appena gli ultimi posti in Tribuna Posillipo

Albiol al Corriere dello Sport: "A Pisa la sfida più grande della mia carriera. Napoli? È casa mia" - Raul Albiol, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e vincitore di trofei con Valencia, Real Madrid, Napoli e Villarreal, ha scelto di chiudere il ce ...

Albiol torna al Maradona da avversario: "Napoli sarà sempre la mia casa"