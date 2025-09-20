Napoli – Pisa Conte stupisce tutti | non solo Lucca pronto il grande ritorno

Spazionapoli.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte pronto a sorprendere tutti: pronto un grande ritorno fra i titolari per la gara contro il Pisa. Il Napoli tornerà in campo in campionato per affrontare il Pisa, dopo il debutto europeo con sconfitta a Manchester. Viste le tante partite, sembra piuttosto probabile che Conte cambi qualcosa nell’undici iniziale, ma non è chiaro fino a quale punto il tecnico decida di stravolgere le sue scelte. Sembra piuttosto probabile un ritorno alla titolarità per Lucca al posto di Hojlund, ma potrebbe esserci un’altra sorpresa ben più importante dall’inizio. Pronto Neres: il probabile 11 di Napoli – Pisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli 8211 pisa conte stupisce tutti non solo lucca pronto il grande ritorno

© Spazionapoli.it - Napoli – Pisa, Conte stupisce tutti: non solo Lucca, pronto il grande ritorno

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

NapoliPisa Gilardino non ci sta e lancia subito la sfida | azzurri avvisati!; Milan – Napoli è già iniziata Allegri ha già avvisato Conte; La pagella di Manchester City – Napoli.

napoli 8211 pisa conteVerso Napoli-Pisa, chance per le seconde linee Conte medita ampio turnover - 0 contro il Manchester City in Champions League, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a voltare subito pagina. Da internapoli.it

napoli 8211 pisa conteConte rispolvera il 4-3-3: Neres dall’inizio col Pisa, uno tra McTominay e Anguissa riposerà (Gazzetta) - Conte potrebbe far rifiatare Lobotka, al suo posto Gilmour. Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 8211 Pisa Conte