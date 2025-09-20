Napoli-Pisa chance per Lucca | Neres guida l’attacco

Il Napoli è già proiettato sulla sfida del Maradona contro il Pisa, appuntamento utile non solo per confermare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

La probabile formazione del Napoli contro il Pisa: Conte tra turnover e certezze, chi gioca titolare?; Napoli-Pisa, Conte pensa alle rotazioni: possibili chance dal 1' per Gilmour, Lucca e Neres; Serie A: le probabili formazioni della 4^ giornata.

napoli pisa chance luccaLucca titolare con il Pisa, il bomber scalpita. Ma il suo "maestro" non c'è - Lorenzo Lucca potrebbe giocare titolare nella gara di campionato contro il Pisa, gli azzurri vogliono tornare alla vittoria. Scrive areanapoli.it

napoli pisa chance luccaVerso Napoli-Pisa, chance per le seconde linee Conte medita ampio turnover - 0 contro il Manchester City in Champions League, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a voltare subito pagina. Secondo internapoli.it

