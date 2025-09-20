Napoli occhio alla scaramanzia | poker di successi in avvio? Niente scudetto

Tutte le volte che gli azzurri hanno vinto le prime quattro gare poi non hanno conquistato il tricolore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, occhio alla scaramanzia: poker di successi in avvio? Niente scudetto

In questa notizia si parla di: napoli - occhio

Occhio Napoli: il top club ti soffia il bomber!

Calciomercato Napoli, ancora un’occhio in Inghilterra: sondaggio per il classe 2004

Napoli su Frattesi, occhio alla Big: c’è anche la data

Occhio a cullarsi sull'espulsione, il Napoli col City ha perso nettamente. Non capirlo significa farsi del male Di Lorenzo non è stato espulso per un errore arbitrale. Il calcio ad alto livello è questo. Il migliore è stato Milinkovic. È stata una lezione ma le lezioni va Vai su Facebook

Occhio a cullarsi sull’espulsione, il Napoli col City ha perso nettamente. Non capirlo significa farsi del male Di Lorenzo non è stato espulso per un errore arbitrale. Il calcio ad alto livello è questo. Il migliore è stato Milinkovic. È stata una lezione ma le lezioni va - X Vai su X

Napoli, occhio alla scaramanzia: poker di successi in avvio? Niente scudetto; Napoli, lo scudetto è a tre passi e in città esplode la gioia: «Caroselli fino all’alba».

Tutte le volte che gli azzurri hanno vinto le prime quattro gare poi non hanno conquistato il tricolore - Tutte le volte che gli azzurri hanno vinto le prime quattro gare poi non hanno conquistato il tricolore ... Riporta gazzetta.it

Napoli, poker al Sorrento. Torna a segnare anche McTominay. E Lucca non si ferma più - Settantanove giorni dopo l’iconica acrobazia nella notte dello scudetto contro il Cagliari, McTominay realizza il primo gol della sua estate. Si legge su gazzetta.it