In seguito all’amaro debutto in Champions League, gli azzurri devono subito ricominciare con il piede giusto per confermare il proprio valore. La trasferta inglese ha trascinato con sé più di qualche rimpianto. Tuttavia, c’è poco da recriminare: il Napoli è primo in campionato e sta facendo di tutto per continuare a essere dominante in Serie A. Anche i dati segnalano la dominanza degli uomini di Antonio Conte nella massima competizione nazionale, con record da preservare e, perché no, da migliorare come vera e propria dimostrazione di forza. Nessuno come il Napoli: striscia d’imbattibilità da difendere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, non demordere: dopo Manchester c’è un record da preservare