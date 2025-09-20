Napoli non demordere | dopo Manchester c’è un record da preservare
In seguito all’amaro debutto in Champions League, gli azzurri devono subito ricominciare con il piede giusto per confermare il proprio valore. La trasferta inglese ha trascinato con sé più di qualche rimpianto. Tuttavia, c’è poco da recriminare: il Napoli è primo in campionato e sta facendo di tutto per continuare a essere dominante in Serie A. Anche i dati segnalano la dominanza degli uomini di Antonio Conte nella massima competizione nazionale, con record da preservare e, perché no, da migliorare come vera e propria dimostrazione di forza. Nessuno come il Napoli: striscia d’imbattibilità da difendere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, non demordere: dopo Manchester c’è un record da preservare.
Manchester City-Napoli 2-0, risultato finale della partita di Champions: gol di Haaland e Doku, gli highlights - 0: il risultato finale, gol di Haaland e Doku. fanpage.it scrive
Di Canio dopo il ko del Napoli col Manchester City: “Questa partita è stata tremenda per loro” - L’opinionista Sky ha spiegato: “La squadra di Conte non ha dato né una botta e né una spallata”. Come scrive fanpage.it