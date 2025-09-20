Napoli maxi-furto all’ospedale Pascale | rubati farmaci oncologici sperimentali per 800mila euro
Colpo nella farmacia dell'Istituto dei Tumori. Un furto dal valore di quasi un milione di euro ha colpito l'ospedale "Pascale" di Napoli. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti si sono introdotti nella farmacia interna della struttura di Colli Aminei riuscendo a portare via farmaci oncologici di altissimo valore economico e scientifico. Secondo quanto emerso e riportato da fanpage, i ladri hanno trafugato soprattutto anticorpi monoclonali e medicinali sperimentali, tra cui quelli utilizzati nella cura del melanoma uveale, una rara forma tumorale che colpisce l'occhio.
In questa notizia si parla di: napoli - furto
