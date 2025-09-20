Napoli maxi-furto all’ospedale Pascale | rubati farmaci oncologici sperimentali per 800mila euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo nella farmacia dell’Istituto dei Tumori. Un furto dal valore di quasi un milione di euro ha colpito l’ospedale “Pascale” di Napoli. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti si sono introdotti nella farmacia interna della struttura di Colli Aminei riuscendo a portare via farmaci oncologici di altissimo valore economico e scientifico. Secondo quanto emerso e riportato da fanpage, i ladri hanno trafugato soprattutto anticorpi monoclonali e medicinali sperimentali, tra cui quelli utilizzati nella cura del melanoma uveale, una rara forma tumorale che colpisce l’occhio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

