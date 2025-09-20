Napoli Manna punta il talento classe 2004 | è una stellina della Bundesliga

Spazionapoli.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team mercato degli  azzurri  non si ferma mai: tra una finestra di mercato e l’altra, siamo nel vivo della fase di valutazione di molteplici profili. Il Napoli ha concluso la finestra di calciomercato estiva da vera e propria regina del mercato: tanti acquisti illustri e un blasone internazionale ancora maggiore, grazie anche alla vittoria del campionato di  Serie A. Certamente l’operato societario è stato eccellente ma, chiaramente, il mercato non si ferma mai e le rose hanno bisogno di eventuali aggiornamenti e piccoli accorgimenti per accontentare i propri allenatori. Napoli su Damar: Manna mostra interesse. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli manna punta il talento classe 2004 232 una stellina della bundesliga

© Spazionapoli.it - Napoli, Manna punta il talento classe 2004: è una stellina della Bundesliga

In questa notizia si parla di: napoli - manna

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Ndoye si allontana dal Napoli: Chiesa, Nusa e Lookman | Manna ha già tre alternative

NM Live – Sanchez vuole il Napoli, distanza minima col Siviglia, Miretti? Fidiamoci di Conte e Manna

Ora il Napoli punta su Gutierrez; Calciomercato Napoli, Manna ha fretta: assalto a Chiesa, il Liverpool apre al prestito gratuito; Non solo De Bruyne, il Napoli punta un'altra stella del Manchester City: l'indiscrezione.

Napoli, un tris più Lang: Manna si informa per Fofana del Lione - Il Napoli ricomincerà a lavorare il 17 luglio a Dimaro, in Val di Sole, e considerando la lunga serie di trattative ... Secondo corrieredellosport.it

napoli manna punta talentoNapoli, Giovanni Manna sempre più nel progetto di Aurelio De Laurentiis - Giovanni Manna, da poco più di un anno alla guida dell’area sportiva del Napoli, si sta rivelando una figura centrale nel nuovo progetto azzurro. Segnala dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Manna Punta Talento