Il team mercato degli azzurri non si ferma mai: tra una finestra di mercato e l’altra, siamo nel vivo della fase di valutazione di molteplici profili. Il Napoli ha concluso la finestra di calciomercato estiva da vera e propria regina del mercato: tanti acquisti illustri e un blasone internazionale ancora maggiore, grazie anche alla vittoria del campionato di Serie A. Certamente l’operato societario è stato eccellente ma, chiaramente, il mercato non si ferma mai e le rose hanno bisogno di eventuali aggiornamenti e piccoli accorgimenti per accontentare i propri allenatori. Napoli su Damar: Manna mostra interesse. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Manna punta il talento classe 2004: è una stellina della Bundesliga