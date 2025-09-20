Napoli interesse per il trequartista dell’Hoffenheim Damar Tmw

Ilnapolista.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il calciomercato si sia concluso da poco, il Napoli sta continuando a visionare giocatori in vista della prossima stagione o magari a gennaio, quando si riaprirà la finestra di mercato. Uno di questi è Damar, trequartista tedesco classe 2004. Scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb: La campagna acquisti appena terminata ha regalato a Conte una rosa molto competitiva ma non per questo Manna si è fermato. Un giocatore che è finito nel mirino è Muhammed Damar, centrocampista dellHoffenheim, l’anno scorso in prestito all’Elversberg. Per ora solo un interesse che magari più avanti potrebbe diventare un’ipotesi concreta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli interesse per il trequartista dell8217hoffenheim damar tmw

© Ilnapolista.it - Napoli, interesse per il trequartista dell’Hoffenheim Damar (Tmw)

In questa notizia si parla di: napoli - interesse

Jimenez resta al Milan, ora deve convincere Allegri. E quell'interesse del Napoli...

Interesse dalla Ligue 1, il Napoli rischia di perdere un big: cosa sta succedendo

Calciomercato Inter, Frattesi verso l’addio? Moretto chiarisce: «Tutta la verità sull’interesse dell’Atletico Madrid e del Napoli. Nerazzurri pronti a…»

Napoli, interesse concreto per Brescianini dell'Atalanta - Già avvenuti i primi contatti con l'Atalanta, che però vuole prima trovare un sostituto. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Interesse Trequartista Dell8217hoffenheim