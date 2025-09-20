Napoli interesse per il trequartista dell’Hoffenheim Damar Tmw
Nonostante il calciomercato si sia concluso da poco, il Napoli sta continuando a visionare giocatori in vista della prossima stagione o magari a gennaio, quando si riaprirà la finestra di mercato. Uno di questi è Damar, trequartista tedesco classe 2004. Scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb: La campagna acquisti appena terminata ha regalato a Conte una rosa molto competitiva ma non per questo Manna si è fermato. Un giocatore che è finito nel mirino è Muhammed Damar, centrocampista dell’Hoffenheim, l’anno scorso in prestito all’Elversberg. Per ora solo un interesse che magari più avanti potrebbe diventare un’ipotesi concreta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
